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53 kilogram eroin ele geçirilmişti, şüpheliler Van’da yakalandı
TOKAT’TA 2016 YILINDA ELE GEÇİRİLEN 53 KİLOGRAM EROİN OLAYININ ŞÜPHELİLERİ VAN'DA YAKALANDI.
Asayiş 16.10.2020, 18:01
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Tokat’ta 2016 yılında ele geçirilen 53 kilogram eroin olayının şüphelileri Van’da yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 5 Ocak.2016 tarihinde Erbaa ilçesi Aşağı Çandır köyü sınırlarında terk edilmiş halde bulunan araçta arama yaptı. Yapılan aramada araç içerisinde 53 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Eroin kaçakçılarının tespiti amacıyla yapılan sıkı takip ve titiz çalışmalar sonucunda; 4 şüpheli şahıs Van’da yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Adli makamlar sevk edilen 4 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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