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52 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan 4 hükümlü yakalandı

HÜKÜMLÜLER ÖNDE CEZAİR A., ARKASINDA ORHAN A, İBRAHİM HALİL K. VE MUSTAFA K. OLARAK ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ.

Asayiş 14.09.2020, 09:48
52 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan 4 hükümlü yakalandı

Adana’da gasp, hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan 52 yıl 5 ay hapis cezası alan 4 hükümlü yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri, firari duruma düşen hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı. Suç örgütlerinin adını kullanıp korku yayarak yol kesmek suretiyle birden fazla kişiyle yağma suçu işlemekten 21’er yıl hapis cezası alan Cezair A. ve Orhan A.’nın Mithatpaşa Mahallesi’nde saklandığını belirledi. Adrese yapılan baskında iki hükümlü de yakalandı.

Çalışmalarını sürdüren polis, hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan İbrahim Halil K. (27) ile dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırıcılık yapmaktan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alan, 4 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan Mustafa K.’nin (40) de yerlerini tespit etti. İbrahim Halil K., Barbaros Mahallesi’nde, Mustafa K. ise Yenibaraj Mahallesi’nde bulundukları adrese yapılan baskında yakalandı. Polis, hükümlüleri işlemlerin tamamlanması için emniyete getirip buradan da adliyeye götürdü. Hükümlüler, daha sonra ise cezaevine götürüldü.

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