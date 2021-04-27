banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Tam kapanmada alkol satışı yasak olacak
Tam kapanmada alkol satışı yasak olacak
Esnaftan tam kapanma için talep listesi
Esnaftan tam kapanma için talep listesi
Asgari ücrette artış emri!
Asgari ücrette artış emri!
Milyonlarca çalışana yargıdan bir kötü haber daha!
Milyonlarca çalışana yargıdan bir kötü haber daha!

511 adet uyuşturucu hap ele geçti: 1 gözaltı

Samsun’da narkotik polisinin takibi sonucu 511 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 27.04.2021, 14:32
2
511 adet uyuşturucu hap ele geçti: 1 gözaltı

Samsun’da narkotik polisinin takibi sonucu 511 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde 511 adet sentetik ecza hap ile yakalanan iki şahsa uyuşturucu madde satışını gerçekleştirdiği tespit edilen A.B.’yi Atakum ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Uyuşturucu satın alan 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, A.B. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?