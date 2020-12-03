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500 liralık yardım için korona kuyruğu oluşturdular

Sivas'ta ihtiyaç sahibi ailelere 500 TL’lik kışlık yakacak yardım yapılacağını duyan vatandaşlar salgına aldırış etmeden iki sokağı kaplayan kuyruklar oluşturdu.

Asayiş 03.12.2020, 09:21
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500 liralık yardım için korona kuyruğu oluşturdular

Sivas'ta bir sosyal yardımlaşma derneği tarafından ihtiyaç sahiplerine 500 TL'lik yakacak yardımı yapılacağının duyurulması, yardımdan istifade etmek isteyenlere Covid-19 salgınını unutturdu. Derneğin bulunduğu Sularbaşı Mahallesi'nde günün ilk saatlerinden itibaren birikmeler başladı. İki sokağı kaplayan ucu ve sonu görünmeyen kuyruklar oluştu. Dernek yetkilileri ve polis ekipleri sosyal mesafeyi sağlayabilmek için uzun süre mücadele etti. Polis araçlarından uyarı anonsları yapıldı. Salgın tehlikesine rağmen hiç kimse sıradan çıkmak istemedi. Zaman zaman kuyrukta sıra tartışmaları da yaşandı.


 

#Sivas #korona #500 tl #Yardım #kuyruk
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