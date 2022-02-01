Son Dakika
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Sel olunca denize kaçan, deprem olunca kayak yapan, kar yağınca balık masasında keyif yapan sorumsuz ve duyarsız bir ’kağıt kaplana’ İstanbul ve İstanbullu kardeşlerim asla müstehak değildir.”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Ekrem İmamoğlu) "Balığa tuz dökmüştür de yollara tuz dökecek yönetim becerisini gösterememiştir. İstanbul’da balık baştan tuz da hepten kokmuştur.”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Ülkemizin tamamında yoğun kar yağışlarının olacağı alarm zilleri çalar gibi duyurulmuştur. Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan belliydi. Sorun karın yağması değil, alınmayan önlemler ve ihmaller zinciridir.”
500 kilogram hurda alüminyum çalan 3 kişi gözaltına alındı
Antalya’nın Alanya ilçesinde bir işletmenin önünden 500 kilogram hurda alüminyum çalan 3 kişi gözaltına alındı
Asayiş 01.02.2022, 10:20
Antalya’nın Alanya ilçesinde bir işletmenin önünden 500 kilogram hurda alüminyum çalan 3 kişi gözaltına alındı
Edinilen bilgiye göre, Kestel Mahallesinde faaliyet gösteren işletmenin önünden yaklaşık olarak 500 kilogram alüminyum hurdanın çalınması ile ilgili 7’nci JASAT ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışma sonucunda hırsızlığı M.Y. (32), E.E. (25) ve H.K.’nin (31) gerçekleştirdiği tespit edildi. 3 şahıs, Cumhuriyet savcısının talimatının ardından gözaltına alındı.