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50 yıl hapis cezası alan suç makinesi yakalandı

Adana’da 14 kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, silahlı yağma, mukavemet, resmi belgede sahtecilik ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından 50 yıl 10 ay hapis cezası alan hükümlü yakalandı.

Asayiş 24.06.2021, 09:44
50 yıl hapis cezası alan suç makinesi yakalandı

Adana’da 14 kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, silahlı yağma, mukavemet, resmi belgede sahtecilik ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından 50 yıl 10 ay hapis cezası alan hükümlü yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında, 14 kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, silahlı yağma, mukavemet, resmi belgede sahtecilik ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından kesinleşmiş 50 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Nevzat Uğurludoğan’ın yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi’nde saklandığını belirleyen ekipler, yaptığı baskında Uğurludoğan’ı yakaladı. Evde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ile 670 gram bonzai ele geçirildi. Uğurludoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.

Hükümlü hakkında uyuşturucu ticareti yapmak ve ruhsatsız silah bulundurmaktan da işlem başlatıldı.
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