50 metre taklalar atarak sürüklenen araçta burnu bile kanamadı

Kastamonu’da Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, yaklaşık 50 metre takla atarak sürüklendi. Refüjü de aşan otomobil, korkuluk tellerini de kırarak karşı şeride geçti ve ters döndü. Kazada sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde B.G. idaresindeki 06 BB 9617 plakalı Honda marka otomobil, virajı alamayarak refüjü ve demir korkulukları aştı. Yaklaşık 50 metre taklalar atarak sürüklenen otomobil, karşı şeride geçerek kaldırım üzerinde durabildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü B.G., kendi imkanlarıyla çıktı. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan sürücü B.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedbir amaçlı kaldırıldı.

Kazanın ardından Kastamonu Belediyesi ekipleri, demir korkuluklar ile etrafa saçılan araç parçalarını toplayarak yolu temizledi.

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.