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50 bin TL’lik ziynet hırsızlığında 3 gözaltı

Kayseri’de bir ikametten 50 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2’si kadın 3 kişi, düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına aldı.

Asayiş 06.07.2022, 11:25
50 bin TL’lik ziynet hırsızlığında 3 gözaltı

Kayseri’de bir ikametten 50 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2’si kadın 3 kişi, düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir evden 50 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. 2’si kadın 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, operasyon düzenledi. 30 polisin katılımı ile 4 farklı adrese eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenleyen ekipler, şahısları gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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