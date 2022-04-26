banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!
18 bin ton ayçiçek yağı ithal edilecek!
18 bin ton ayçiçek yağı ithal edilecek!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

50 bin TL ödül ile aradığı oğlundan 103 gündür haber alamayan anne gözyaşlarına boğuldu

Antalya’da 50 bin TL ödül koyduğu oğlunu 103 gündür her yerde arayan anne, bir haber alamayınca gözyaşlarına boğuldu. Gözü yaşlı anne Ruken Gökçen, “Benim için ödülün miktarı önemli değil, yeter ki oğlum bulunsun. Ben canımı bile veririm. Yeter ki çocuğum ortaya çıksın. Benim oğlumdan başka kimsem yok. Tek dayanağım oydu o da gitti. Bir kere sesini duymak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum” sözleri ile yaşadığı durumu anlattı.

Asayiş 26.04.2022, 10:25
50 bin TL ödül ile aradığı oğlundan 103 gündür haber alamayan anne gözyaşlarına boğuldu

Antalya’da 50 bin TL ödül koyduğu oğlunu 103 gündür her yerde arayan anne, bir haber alamayınca gözyaşlarına boğuldu. Gözü yaşlı anne Ruken Gökçen, “Benim için ödülün miktarı önemli değil, yeter ki oğlum bulunsun. Ben canımı bile veririm. Yeter ki çocuğum ortaya çıksın. Benim oğlumdan başka kimsem yok. Tek dayanağım oydu o da gitti. Bir kere sesini duymak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum” sözleri ile yaşadığı durumu anlattı.

Antalya’da yaşayan ve hasar danışmanı olarak çalışan 29 yaşındaki Rohat Balkı, çalıştığı iş yerinden 3 Ocak tarihinde 2 saatliğine izin aldı. Balkı’ya annesi Ruken Gökçen, hem telefondan arama hem de mesaj yoluyla ulaşamadı. Ruken Gökçen’e, akşam saatlerinde oğlunun telefonunun Konyaaltı sahili 14 numaralı plajın yakınındaki bir bankta bulunduğu bilgisi geldi. Polis Merkezinden oğlunun telefonunu teslim alan anne Gökçen, tüm aramalarına rağmen bir ize ulaşamadı ve kayıp başvurusunda bulundu. Anne Gökçen ve yakınları 113 gündür kent genelinde yaptıkları aramalarda Rohat Balkı’dan bir ize ulaşamadı.

Son görüldüğü yerde denizden arama yapıldı

Yapılan girişimlerin ardından Balkı’nın son görüldüğü nokta olan sahilde denizden bir arama yapılmasına karar verildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Antalya Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezi bünyesinde Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekipleri su altında arama çalışması yaptı. Aramalarda drone ve su altı robotu da kullanıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalarda bir ize rastlanmadı.

Gözü yaşlı anne 50 bin TL ödül ile armaya başladı

Yapılan çalışmalarda bir ize ulaşamayan anne Ruken Gökçen son olarak üzerinde “bulan kişiye 50 bin TL ödül verilecektir” yazan afiş hazırlattı. Gözü yaşlı anne eline aldığı afiş ile oğlunu aramaya başladı. Koyduğu ödül ile de bir sonuca ulaşamayan acılı anne adeta gözyaşlarına boğuldu. Oğlu ile en son 3 Ocak’ta görüştüğünü belirten Gökçen, “Son olarak işine gitti. İşyerinden beni aradı birkaç defa. Ondan sonra haber alamadım. Müdürü habere çıkarak dönmediğini söyledi. Hastalandı da eve mi geldi diye düşündüm. Eve baktım evde de yok. Ondan sonra gece beni birisi aradı. Konyaaltı sahilinde bir telefon bulduğunu söyledi. Karakola giderek kayıp başvurusunda bulundum. Her yerde arama yapıldı” dedi.

"Benim için ödülün miktarı önemli değil, yeter ki oğlum bulunsun"

Türkiye genelinde aramaların devam ettiğini belirten Gökçen, “Hiçbir ipucuna rastlayamadık. 50 bin TL ödül koydum. Benim için ödülün miktarı önemli değil, yeter ki oğlum bulunsun. Ben canımı bile veririm. Yeter ki çocuğum ortaya çıksın. Bir iki tane asılsız ihbar geldi. Onun dışında başka ihbar da yok. Benim oğlumdan başka kimsem yok. Tek dayanağım oydu o da gitti. Bir kere sesini duymak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Yeter ki yaşadığını bileyim. Bir anne olarak yaşadığını hissediyorum. Başka türlüsünü düşünmek istemiyorum. Antalya emniyeti aramaktan vazgeçmedi” sözlerine yer verdi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 26 Nisan 2022
İmsak 04:26
Güneş 06:02
Öğle 13:07
İkindi 16:55
Akşam 20:02
Yatsı 21:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
21°
açık