5 yıldır aranan firari FETÖ şüphelisi tutuklandı

Zonguldak’ta FETÖ soruşturmasında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 5 yıldır aranan kadın şüpheli, Konya Ereğli ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 2017 yılından bu yana firar olarak aranan N.E.(35) isimli kadının Ereğli ilçesinde olduğu tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Konya Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması ile Konya Ereğli ilçesinde yakalanıp gözaltına alınan N.E., Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğince SEGBİS sistemi üzerinden yapılan sorgunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.