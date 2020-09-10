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5 yıldır aranan FETÖ/PDY üyesi saklandığı evde yakalandı
TRABZON'DA 5 YILDIR ARANAN FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ ŞAHIS AKÇAABAT'TA SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
Asayiş 10.09.2020, 19:54
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Trabzon’da 5 yıldır aranan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi şahıs Akçaabat’ta saklandığı evde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Trabzon’da 5 yıldır aranan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi, Bylock kullanıcısı ve mahrem imam N.Ç. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Ekipleri tarafından saklandığı evde operasyonla yakaladı. Şahsın örgütün Gümüşhane imamı olduğu da, öğrenildi.
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