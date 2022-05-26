5 yıldır aranan FETÖ zanlısı yakalandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 5 yıldır aranan şahıs Ankara’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 5 yıldır aranan M.B.’nin (32) Ankara’da olduğu tespit edildi.

Örgüt üyesi olduğu belirlenen M.B., Ankara’nın Sincan ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Kastamonu’ya getirilen M.B., Kastamonu İl jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan M.B. tutuklandı.