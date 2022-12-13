5 yıl önce sevgilisini 6 ay önce de kocasını öldüren kadına 24 yıl hapis

Aydın’ın Efeler ilçesinde 5 yıl önce sevgilisini, 6 ay önce de tartıştığı kocası Doğukan Bağ’ı aynı yöntemle kalbinden bıçaklayarak öldüren Emel Bağ, mahkeme tarafından 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cani kadın mahkemede “Çok pişmanım, böyle olsun istemezdim” dedi. Duruşma sonrası açıklama yapan Doğukan Bağ’ın yakınları 5 yıl önce sevgilisini 6 ay önce de oğullarını öldüren gelinleri Emel Bağ’a verilen cezayı az bularak isyan ettiler.

Geçtiğimiz 6 Mayıs günü tartıştığı kocası Doğukan Bağı, 5 bıçak darbesi ile acımasızca öldüren Emel Bağ’ın, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşması yapıldı. Mahkemeye tutuklu olarak yargılanan Emel Bağ, Doğukan Bağ’ın babası Veysel Bağ ve tarafların avukatları katıldı. Mahkemede son kez savunmasını yapan Emel Bağ, önceki ifadelerinin geçerli olduğunu belirterek “Çok pişmanım. Böyle olsun istemezdim” dedi.

“Mor saplı bıçak detayı”

Cinayetin kasten ve planlayarak yapıldığı, Emel Bağ’ın, Doğukan’ın öldüğünden emin olduktan sonra bıçağı 3 kat aşağıya inerek bodruma sakladığını ve sonrasında yaygara kopardığını iddia eden baba Veysel Bağ; “Sanık eylemi, başından itibaren profesyonelce kurgulanmış olarak gerçekleştirmiştir. Mahkumken devletin şefkatli eliyle salınmış haldeyken eylemi gerçekleşmiştir. Tanıklar sesler geldiğini söyleseler de bu seslerden kimin kime ne yaptığı açıklığa kavuşmamıştır. Erkeğin kadını hırpaladığına dair önyargı vardır. Sanığın ‘Doğukan beni bırakma aşkım’ şeklinde sözleri söylediği belirtildi ve havluyla pansuman yapıldığı söylense de, mor saplı bıçak hakkında kimse bir şey söylememiştir. Sanık Doğukan’ın atar damarını kestikten sonra diğer darbeleri yerdeyken vurmuştur. Bu darbeyi alan kişi en geç 5 saniye içinde yere düşer ve sanık bu darbeleri yerdeyken vurmuştur. Daha sonra onun ölümünü bekleyerek 3 kat aşağıya inerek bıçağı saklamış ve daha sonra çığlık atmıştır” diyerek mor saplı bıçak ile ilgili detayın netleştirilmesini talep etti.

“Bıçağı, komşular telaşlanmasın diye deliğe attım”

Söz alarak konuşan Emel Bağ, mor saplı bıçağı apartmandaki delikten aşağıya attığını ifade ederek “Ben, ayakkabımı elime alıp aşağı inerken bıçak elimdeydi. Doğukan’ı o şekilde görünce ve insanlar elimde bıçağı görüp telaşlanmasın diye orada gördüğüm delikten aşağı attım. Aşağı inerek bıçağı saklamadım. Zaten o sırada Doğukan yaşıyordu. Yardım istediğimde de yaşıyordu. O’nla konuşmaya çalışıyordum. Pişmanım böyle olmasını istemezdim” dedi.

Mahkeme başkanı tarafları dinlenmesinin ardından, kasten öldürme iddiasıyla ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle yargılanan Emel Bağ’a 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olayın geçmişi

Olay, 6 Mayıs Cuma günü, Cuma Mahallesi 209 Sokak üzerindeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan Bağ ve karısı Emel Bağ arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. İddiaya göre karısı tarafından kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden 4 kez bıçaklanan Doğukan Bağ, ağır şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Doğukan Bağ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kocasını bıçakla öldüren Emel Bağ ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Emel Bağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 yıl önce de sevgilisini bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı

Kocası Doğukan Bağ’ı acımasızca kalbinden bıçaklayıp öldüren Emel Bağ’ın 5 yıl önce de sevgilisi olduğu iddia edilen Tolga Arslan’ı (27) işyerinde bıçaklayıp öldürdüğü ortaya çıkarken, Emel Bağ’ın 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2 yıl önce tahliye olduğu ve Doğukan Bağ ile evlendiği öğrenildi.