5 yaşındaki Şehit Hasan son yolculuğuna uğurlandı

Karkamış’a hain terör örgütü tarafından yapılan roketli saldırılarda şehit olan 5 yaşındaki Hasan Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

Dün sabah saat 11.15 sıralarında Fırat’ın doğusunda bulunan Ayn-el Arap bölgesinden Gaziantep’in Karkamış ilçesine yapılan hain roketli saldırılarda Öğretmen Ayşenur Alkan (22) ve Hasan Karataş şehit oldu.

Gözyaşları 5 yaşındaki Şehit Hasan için döküldü

Hain saldırıda şehit olan Hasan Karataş için Karkamış ilçesi kırsal Karanfil Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreninde Şehit Karataş’ın annesi Dilan ve babası Zeki ile diğer yakınları gözyaşı döktü. İsmet, Saadet ve Fatma isimli üç kardeşi bulunan çocuk şehidin naaşı, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına binlerce vatandaş katıldı

Karanfil Mahallesi’ndeki cenaze törenine; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri, akrabası olan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP Milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, kent protokolü, mahalle halkı ve binlerce vatandaş katıldı.