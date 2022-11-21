5 yaşındaki Hasan’a mezar olan binanın görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep’in Karkamış ilçesine PKK/YPG’li teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda 5 yaşındaki Hasan Karataş’a mezar olan binanın görüntüleri, saldırının boyutunu gözler önüne serdi.

Suriye’nin kuzeyinden Gaziantep’in Karkamış ilçesine PKK/YPG’li teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda hedef olan bir binada 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybederken, 5 aylık hamile halası Büşra karataş ve karnındaki bebeği ağır yaralanmıştı. 5 yaşındaki Hasan Karataş’a mezar olan binanın içerisi cep telefonu ile görüntülendi. Binadaki şarapnel parçaları ve yıkılan beton duvar parçaları, saldırının boyutunu gözler önüne serdi.

“Yüreğimiz yanıyor”

Roketli saldırıda yaşamını yitiren Hasan Karataş’ın eski CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat’ın torunu ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın yeğeni olduğu ortaya çıktı. Milletvekili Polat, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı "Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep’in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun" paylaşımı ile duyurarak, teröre tepki gösterdi.