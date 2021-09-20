5 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kaldı: Korkunç anlar kamerada

İzmir’in Karabağlar ilçesinde sokakta oynayan bir çocuk geri manevra yapan kamyonetin altında kaldı. Korkunç kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre kaza dün akşam saat 18.00 sıralarında İhsan Alyanak Mahallesi 4971. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre M.S.K. yönetimindeki kamyonet geri manevra yaptığı sırada sokakta bulunan 5 yaşındaki A.Y.’yi fark etmedi. Geri gelen kamyonetin altında kalan küçük çocuk kazada yaralanırken ailesi tarafından Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuğun vücudunda kırıkların meydana geldiği öğrenilirken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza güvenlik kamerasında

Öte yandan meydana gelen kaza sokak üzerinde bulunan bir iş yerinin kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde sokakta yürüyen çocuğa geri manevra yapan kamyonetin çarpması ve altına alması, kamyonetin çocuğun üzerinden geçmesi ve diğer çocukların kazayı fark ederek sürücüyü uyardığı anlar yer aldı.

Çocuğun dedesi o anları anlattı

Torunu kamyonetin altında kalan Sevdin Yılmaz, çocukların bağrışları ile birlikte kazayı gördüğünü söyleyerek o anları anlattı. Yılmaz, "Sokaktaki çocukların seslerini duyup dışarı baktığımda torunumu kamyonetin tekerleklerinin altında buldum. Çocuk tekerleklerin altında ezildi ve biz de kendi aracımızla alıp hastaneye götürdük. Sürücü de bizi ne aradı ne sordu. Ezdiği bir kedi, köpek olsa yine arar sorar insan, yardımcı olmaya çalışır. Öldü mü kaldı mı diye sormadı. Böyle bir insan hakkında nasıl şikayetçi olmayacaksın. Kendisini de tanıyoruz ve şikayetçi olduk. Çocuğun durumu şu anda iyi ve gözetim altında. Kalça kemiğinde ve bel kısmında ezik, çatlak ve kırıklar var" açıklamasında bulundu.

Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatırken, 5 yaşındaki A.Y.’nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Sürücü M.S.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.