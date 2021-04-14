banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Piyasaların gözü PPK'da
Piyasaların gözü PPK'da
Dolar güne düşüşle başladı
Dolar güne düşüşle başladı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Tramvay durağında can pazarı
Tramvay durağında can pazarı

5 yaşındaki çocuk 5’inci kattan aşağı düşerek ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde apartmanın 5’inci katındaki balkondan düşen yabancı uyruklu 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Asayiş 14.04.2021, 17:25
2
5 yaşındaki çocuk 5’inci kattan aşağı düşerek ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde apartmanın 5’inci katındaki balkondan düşen yabancı uyruklu 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın son katında meydana geldi. Apartmanın 5’inci katının balkonunda oynayan yabancı uyruklu Yusuf Hassun (5), dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
19°
parçalı az bulutlu