5 şüphelinin motosikleti çaldığı anlar kameraya yansıdı

Eskişehir’de 25 bin lira değerindeki motosikletin saniyeler içinde çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, sabaha karşı 04.32 sularında Alanönü Mahallesi Maide Bolel Huzurevi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın önünde zincirle bağlı duran motosiklet 5 kişi tarafından çalındı. Şüphelilerden 1’i cadde başında gözcülük yaparken 4’ü motosiklete yaklaştı. Sahibi tarafından 4 ay önce satın alındığı ve yaklaşık 25 bin lira değerinde olduğu öğrenilen motosikletin zincirini demir makasıyla kesen şüpheliler, direksiyon kilidini de kırdı. Saniyeler içinde gerçekleşen olay sonucu şüphelilerden 1’i motosiklete binerek kayıplara karıştı.

Motosiklet sahibinin sabah kalktığında motosikletini park ettiği yerde bulamamasıyla durumu bildirdiği emniyet güçlerince olayla ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.