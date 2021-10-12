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5 öğrencinin öldüğü kazada yaralı öğrencilerin tedavileri devam ediyor

Afyonkarahisar’da, 2’si kardeş 5 öğrencinin hayatını kaybettiği okul servisi kazasında yaralanan öğrencilerden 4’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, birisinin ise iyi olduğu bildirildi.

Asayiş 12.10.2021, 11:23
5 öğrencinin öldüğü kazada yaralı öğrencilerin tedavileri devam ediyor

Afyonkarahisar’da, 2’si kardeş 5 öğrencinin hayatını kaybettiği okul servisi kazasında yaralanan öğrencilerden 4’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, birisinin ise iyi olduğu bildirildi.

İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde meydana gelen olayda bölgedeki köylerden aldığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokula getiren Adalettin T., (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı Ford Transit marka servis minibüsü Çatağıl köyü çıkışında sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki ormanlık alana girip ağaçlara çarparak durabildi. Kazada parçalanan minibüsteki 10 öğrenci araçtan dışarı fırladı. Korkunç kazada İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybederken, Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran (11) ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 5 çocuk dün toprağa verildi.

Yaralı çocuklardan 4’nün, kaldırıldıkları Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Üniversite Hastanesi yoğun bakım servislerinde tedavileri devam ederken, birisinin ise normal serviste tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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