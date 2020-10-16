5 milyon 735 bin TL haksız kazanç sağlayan tefecilere operasyon

Adana’da 5 milyon 735 bin TL haksız kazanç elde eden tefeci olduğu öne sürülen 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 72 kişiyi mağdur edip 5 milyon 735 bin TL haksız kazanç temin eden 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, haksız kazanç sağlayan tefecilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde asayiş polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.