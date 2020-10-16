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5 milyon 735 bin TL haksız kazanç sağlayan tefecilere operasyon

ADANA’DA 5 MİLYON 735 BİN TL HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDEN TEFECİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN 12 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI. ŞAFAK VAKTİ YAPILAN OPERASYONLA ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Asayiş 16.10.2020, 07:08
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5 milyon 735 bin TL haksız kazanç sağlayan tefecilere operasyon

Adana’da 5 milyon 735 bin TL haksız kazanç elde eden tefeci olduğu öne sürülen 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 72 kişiyi mağdur edip 5 milyon 735 bin TL haksız kazanç temin eden 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, haksız kazanç sağlayan tefecilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde asayiş polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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