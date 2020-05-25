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5 metre yükseklikteki bir ağaçta mahsur kalan yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı

ANTALYA’DA KORKUP BİR AĞACA ÇIKTIKTAN SONRA AŞAĞIYA İNEMEYEN YAVRU KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI. AĞAÇ DALINDA GÜNEŞİN YÜZÜNE VURMASIYLA ARA SIRA UYKUYA DALIP SON DERECE SAKİN GÖRÜNEN KEDİ, KURTARILMASININ ARDINDAN YEŞİLLİK ALANA SALINDI.

5 metre yükseklikteki bir ağaçta mahsur kalan yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı

ANTALYA’DA KORKUP BİR AĞACA ÇIKTIKTAN SONRA AŞAĞIYA İNEMEYEN YAVRU KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI. AĞAÇ DALINDA GÜNEŞİN YÜZÜNE VURMASIYLA ARA SIRA UYKUYA DALIP SON DERECE SAKİN GÖRÜNEN KEDİ, KURTARILMASININ ARDINDAN YEŞİLLİK ALANA SALINDI.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 18:03
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5 metre yükseklikteki bir ağaçta mahsur kalan yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı

Antalya’da korkup bir ağaca çıktıktan sonra aşağıya inemeyen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ağaç dalında güneşin yüzüne vurmasıyla ara sıra uykuya dalıp son derece sakin görünen kedi, kurtarılmasının ardından yeşillik alana salındı.

Muratpaşa ilçesi Antalyaspor Kavşağı’ndaki polis ekipleri, yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki ağaçtan kedi sesi duydu. Ağaca yanaşan ekipler, yavru kediyi almak istedi ancak başarılı olamadı. Kedi daha yükseğe tırmanınca, bölgeye itfaiye ekibi talep edildi. Bu sırada bir dala tutunan kedinin, yüzüne güneş geldikçe gözlerini kapatıp uykuya daldı. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla ağaca gelen itfaiye eri, kediyi bulunduğu noktadan aldı.

Korktuğu gözlenen kedi, ardından yeşillik bir alana salındı.

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