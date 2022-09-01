5 kişiyi silahla yaralayan genç adliyeye sevk edildi

Samsun’da iki ayrı yerde 5 kişiyi silahlı yaralayan genç, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.E.Ç. (28), patronu Gökhan K.’nin inşaatına giderek burada çalışan inşaat işçilerinin üzerine tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırıda inşaat işçileri Mustafa K. (36), Murat Ö. (45) ve Musa O. (48) vurularak yaralandı. Olay yerinden araçla kaçan U.E.Ç., kısa süre sonra Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde oto kiralama iş yeri bulunan patronunun ortağı Özgür T. (40) ile yanında bulunan Mümin O.Ç.’ye (20) tabancayla ateş açıp her ikisini de yaraladıktan sonra polise teslim oldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu’ndaki sorgusu tamamlanan U.E.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. U.E.Ç.’nin olayı hatırlamadığını söyleyerek susma hakkını kullandığı öğrenildi.