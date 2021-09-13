5 kişinin yaşamını yitirdiği kaza öncesi 3 arkadaş çekildiği fotoğrafı paylaşmış

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde otomobil ile servis aracının kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği meydana gelen kaza öncesinde Eren A.’nın, Baran B. ve Buğra Ö. ile beraber çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Ankara’nın Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi 1544 Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirler istikameti üzerinde ilerleyen Emirhan A. idaresindeki 06 HMB 16 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek önce bariyerlere çarptı daha sonra 06 C 0019 plakalı servis aracıyla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobil savrulurken, çevredeki sürücüler, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri otomobilde sıkışan Ebubekir D., Emirhan A., Baran B., Buğra Ö. ve Eren A.’yı çıkarırken, 112 Acil servis ekipleri Ebubekir D., Emirhan A. ve Baran B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Buğra Ö. ve Eren A’nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

Kazadan öncesinde fotoğraflarını beraber çekildiler

Kaza öncesinde Eren A.’nın, Baran B., ve Buğra Ö., ile çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından “Güzel şeyler olacak çünkü güzel dualarımız var” diyerek paylaştığı görüldü.