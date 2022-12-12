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5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 tutuklama
Zonguldak’ta 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 12.12.2022, 23:10
Zonguldak’ta 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Devrek ilçesinde dün gece iki taraf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 5 kişinin yaralandığı kavgaya karışan E.F., A.H. ile E.D., saklandıkları Akçasu köyünde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, E.F. ve A.F. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.