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5 kişilik aile yedikleri mantardan zehirlendi

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde 5 kişilik aile yedikleri mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 07.10.2021, 12:43
5 kişilik aile yedikleri mantardan zehirlendi

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde 5 kişilik aile yedikleri mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Merkez Mahallesi İmam köyünde ikamet eden 5 kişi, ormanlık alandan topladıkları mantarları pişirerek, yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan İsmail Ş. (63), Adalet Ş. (58), Leyla Ş. (34), Şükran Ş. (57) ve Hüseyin Y. (56), Çatalzeytin İlçe Devlet Hastanesine müracaat etti. Burada yapılan muayenede ailenin ormanlık alandan topladıkları mantardan dolayı zehirlendikleri tespit edildi. İlk müdahaleleri Çatalzeytin İlçe Hastanesinde yapılan 5 kişilik aile, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

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