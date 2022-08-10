5 kişilik aile yan yana toprağa verildi

Kahramanmaraş’ta cinnet getirip intihar eden genç ile öldürdüğü annesi, babası ve kardeşleri defnedildi.

5 kişilik Özyürek ailesi için Onikişubat İlçesi Önsen Mahallesi Veysel Karani Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreni öncesi ailenin 5 bireyinin tabutları tek tek camiye getirildi. Burada ailenin yakınları ve akrabaları ayakta durmakta güçlük çekti. Düzenlenen cenaze töreninde İl Müftüsü aile bireylerinin namazlarını tek tek kıldırdı.

Kılınan namazın ardından aile bireyleri mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Cenaze törenine Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Dün akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesinde meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Burak Özyürek, evlerinin damında intihar girişiminde bulunduğu sırada kendisini vazgeçirmek isteyen babası polis memuru Mehmet (51), annesi Hacer (45), ağabeyi Furkan (25) ve kardeşi Talha Özyürek’e (10) babasına ait silahla kurşun yağdırmış, Burak Özyürek ise daha sonra aynı silahla kafasına ateş ederek yaşamına son vermişti.

Olayda, anne Hacer ile ağabey Furkan ve kardeşi Talha ile olayı gerçekleştiren Burak Özyürek hayatını kaybetmişti.

Ağır yaralanan baba Mehmet Özyürek ise kaldırıldığı Sular Akademi Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti.