Son Dakika
Bekçiye saldırdığı iddia edilen 'Bana teşkilatın numarasını verin' sözleriyle gündeme oturan kurye konuştu
Dünyaca ünlü doktor yalanıyla kandırılan sağlıkçı, 'Yüzümdeki hasardan dolayı, 2 haftadır uyku uyuyamıyorum'
5 kişilik aile sobadan etkilendi
Zonguldak’ta 5 kişilik aile sobadan çıkan gazdan etkilendi. Olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı aile ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Asayiş 21.12.2020, 13:25
5
Zonguldak’ta 5 kişilik aile sobadan çıkan gazdan etkilendi. Olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı aile ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay Çınartepe Mahallesi Mesut Sokak üzerinde meydana geldi. 5 kişilik ailesi sobadan çıkan gazdan etkilendi. Komşularının olayı fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Baba Serkan Ç., eşi Gülçin ve 3 çocuğuna olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunuldu.Ambulansa alınan anne baba ve çocukları ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve BEÜ Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı. Olayı haber alır almaz geldiğini söyleyen Hasan Alican, "Çocuklar sobadan zehirlendi galiba. Doğal gaz aldılar ama henüz bağlatmadılar. Çocuklar genelde erkenden çıkar bakkaldan ekmek almaya gelirdi. Üç çocuğu var. Durumları şu anda iyi, ambulansta oksijen veriyorlar" diye konuştu.
9°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|12
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Konyaspor
|11
|15
|13. Başakşehir
|12
|15
|14. Rizespor
|12
|15
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Gençlerbirliği
|12
|12
|17. Sivasspor
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|2. Tuzlaspor
|13
|27
|3. Altınordu
|14
|27
|4. Altay
|14
|26
|5. Giresunspor
|14
|26
|6. Samsunspor
|14
|24
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|13
|21
|11. Wolverhampton
|13
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Brighton
|14
|12
|17. Fulham
|14
|10
|18. Burnley
|12
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|14
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|14
|15
|14. Eibar
|14
|15
|15. Levante
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|14
|14
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11
Sayfalar Tümü