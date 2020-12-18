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5 kilo uyuşturucu ’Takip’e takıldı
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde zehir tacirleri jandarma tarafından yakalandı. Operasyonda dedektör köpek Takip de görev aldı.
Asayiş 18.12.2020, 17:30
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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde zehir tacirleri jandarma tarafından yakalandı. Operasyonda dedektör köpek Takip de görev aldı.Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapan iki şahsın ikametlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Yenişehir Burcun Mahallesindeki ikamete operasyon düzenledi. Jandarmanın dedektör köpeği ’Takip’ evin belirli noktalarında tepki verince uyuşturucu madde ortaya çıktı. Evde yapılan araştırmalar sonucu 5 kilo 333 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 1 adet otomatik av tüfeği ve 7 adet fişek ele geçirdi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şahıslar gözaltına alındı.
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