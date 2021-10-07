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5. kattan düşerek ölen transseksüel bireyin sevgilisi tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 5. kattan düşerek yaşamını yitiren transseksüel bireyin sevgilisi tutuklandı.

Asayiş 07.10.2021, 19:33
5. kattan düşerek ölen transseksüel bireyin sevgilisi tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 5. kattan düşerek yaşamını yitiren transseksüel bireyin sevgilisi tutuklandı.

Olay, 5 Ekim gece saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, transseksüel birey N.B. (28) sevgilisi T.T. ile tartıştıktan sonra cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın 5. katındaki pencereden yere düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri N.B’nin hayatını kaybettiğini belirledi. N.B’nin cesedi incelenmek üzere morga kaldırıldı.

Evde boğuşma izlerine rastlandı

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde boğuşma izlerine rastladığı öğrenilirken, N.B.’nin sevgilisi T.T. ise gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında T.T. tutuklanarak, cezaevine gönderildi. N.B’nin kesin ölüm nedeni ise otopsi sonucundan sonra kesinlik kazanacak.

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