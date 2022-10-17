5. kattan düşen inşaat işçisini kumlu yumuşak zemin kurtardı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sıva yaparken 5. kattan düşen inşaat işçisi, kumlu yumuşak zemin sayesinde yaralı kurtuldu.

Olay, sabah saatlerinde Nusratiye Mahallesi Mavili Bahçe 1. Sokak üzerinde bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, apartman inşaatının 5. katında dekoratif sıva yaptığı sırada dengesini kaybeden Ö.D. (25) isimli işçi, kum birikintisinin bulunduğu yumuşak zemine düştü.

Yaralı işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.