5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Kayseri’nin Talas ilçesinde 5. kattaki ikametinin camından düşen genç kız ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Şehit Fatih Duman Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, D.Ç. (15) 5. katta bulunan evinin penceresinden aşağıya düştü. Genç kız ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

D.Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.