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5 katlı inşaatın çatısından düşen 17 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Bolu’da inşaatın çatısında çalıştığı sırada 15 metre yükseklikten düşen 17 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş 27.09.2021, 18:06
5 katlı inşaatın çatısından düşen 17 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Bolu’da inşaatın çatısında çalıştığı sırada 15 metre yükseklikten düşen 17 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 18.00’de Beşkavaklar Mahallesi İdil Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın çatısında çalışan 17 yaşındaki Yusuf D., bir anlık dalgınlıkla çatıdaki boşluğa bastı. Yusuf D., 15 metre yükseklikten yere düştü. Yusuf D.’ nin düştüğünü gören diğer işçiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan genç tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yusuf D., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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