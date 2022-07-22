5 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Niyet Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.