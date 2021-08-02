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5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de gece yarısı 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın mahalle halkını sokağa döktü.

Asayiş 02.08.2021, 01:42
5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de gece yarısı 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın mahalle halkını sokağa döktü.

Yangın Düzce’nin Burhaniye Mahallesi İstiklal Caddesi No 83’de 5 katlı binada meydana geldi. Ovalı Apartmanının çatısında başlayan yangını gören vatandaşlar durumu hemen Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 3 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Merdivenli itfaiye aracı ile yapılan müdahalede yangın kontrol altına alınarak soğutma işlemi yapıldı. Apartman sakinleri ve mahalleliler yangın nedeniyle sokağa döküldü. Bir aile ise çocuklarını alarak uzaklaştı. Yangında can kaybı ve yaralanan olmaz iken büyük madde hasar meydana geldi. Yangının neden çıktığı ile ilgili inceleme başlatıldı.
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