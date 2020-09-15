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5 katlı binanın çatı katı yandı: 2 kişi dumandan etkilendi

5 KATLI BİNANIN ÇATI KATI YANDI: 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Asayiş 15.09.2020, 12:09
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5 katlı binanın çatı katı yandı: 2 kişi dumandan etkilendi

Zonguldak Alaplı ilçesinde 5 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı. Sabaha karşı çıkan çatı yangınında itfaiye ekipleri 2 kişiyi kurtardı yangını çevre binalara sıçramadan söndürdü.

Yangın, saat 03.30 sıralarında Merkez Mahallesi Kabristan Caddesi Hükumet Konağının karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Baydan.’na ait 5 katlı binanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların durumu bina sakinlerine ve itfaiye ekiplerine haber vermesi ile bina boşaltıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çatı katında oturan 2 kişi dumandan etkilenmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrılarak, ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Öte yandan, mahalle sakinleri endişeli bakışlarla çıkan yangını ve çalışmaları izlerken alevlere teslim olan evin son katı kullanılamaz hale geldi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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