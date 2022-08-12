5 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

Bolu’da 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından alevler dairelere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi Ulus Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Apartmanın çatısından dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evlerinde bulunan vatandaşlar tahliye edilerek, söndürme çalışması başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin içeriden ve çatıdan yaptıkları 1 saatlik müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle zaman zaman alevlerin yükseldiği yangında apartmanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.