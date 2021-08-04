5 gündür aranan gencin cansız bedeni bulundu

Kahramanmaraş’ta 5 gün önce kaybolan 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’ta yaşayan ve ailesi tarafından 5 gün önce kayıp ilanı ile emniyete bildirilen Ahmet Turan Ejderha’nın (19) cansız bedeni Dulkadiroğlu Mahallesi İstasyon Mahallesi’nde sulama kanalı kenarında bulundu. Sağlık ekiplerince incelemesi yapılan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Ejderha’nın, cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.