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Edin Visca: "10 seneden sonra çok heyecanlıyım. Göksel Gümüşdağ benim için baba gibi. Ona çok teşekkür ediyorum. Bunca yıldır çok teklif geldi ama bu kadar çok isteyen kulüp olmamıştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu’na da çok teşekkür ederim."
5 FETÖ şüphelisi Yunanistan’a kaçarken yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi Yunanistan’a kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
Asayiş 05.01.2022, 15:55
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi Yunanistan’a kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan H.B, E.B, M.G, F.G. ve M.B., güvenlik ekipleri tarafından Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1’inci derece askeri yasak bölgede yakalandı. Güvenlik güçleri FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.