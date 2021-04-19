banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi
Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi
Allah ile pazarlık yapan teyzenin hikayesi...
Allah ile pazarlık yapan teyzenin hikayesi...
UEFA, Şampiyonlar Ligi formatında değişikliğe gitti
UEFA, Şampiyonlar Ligi formatında değişikliğe gitti
Harvey Nichols Türkiye mağazasını kapattı
Harvey Nichols Türkiye mağazasını kapattı

5 farklı inşaattan kablo çalan hırsızlar, kameralara el salladı

Kastamonu’da 5 farklı inşaattan kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan hırsızlar, adliyeye sevk edildikleri sırada kameralara el salladı.

Asayiş 19.04.2021, 16:54
4
5 farklı inşaattan kablo çalan hırsızlar, kameralara el salladı

Kastamonu’da 5 farklı inşaattan kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan hırsızlar, adliyeye sevk edildikleri sırada kameralara el salladı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da 5 farklı inşaattan çok miktarda kablo çalındığı ihbarını değerlendiren Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan inceleme ve güvenlik kamera görüntülerinde, inşaatlardan kablo çalan hırsızların V.A, U.S. ve B.İ. oldukları belirlendi. Ağrı’dan geldikleri ve Kastamonu’da bir süredir ikamet ettikleri belirlenen V.A, U.S. ve B.İ, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar, adliyeye sevk edildi. Şahıslardan biri, adliyeye girdiği sırada kameralara karşı el salladı. Şahısların adliyedeki işlemleri sürüyor.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
13°
hafif yağmur