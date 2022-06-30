"5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya atarım" diyerek intihara kalkıştı

Kocaeli’de iş bulamadığını iddia eden şahıs, iş merkezinin üst katına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. "5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya atarım" diyerek ekiplere zor anlar yaşatan şahıs, 1 buçuk saatin ardından ikna edilerek aşağıya indirildi.

Olay, İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesinde bulunan iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.H.(32) isimli şahıs, iş merkezinin üst katının camına çıkarak intihara teşebbüs etti. Durumu gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, gereken güvenlik tedbirlerini aldı. İtfaiye ekipleri çevre şişme yatak açtı, polis ekipleri ise şahsı ikna etmek için uzun süre dil döktü. Şahıs, "5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya atarım" diyerek ekiplere zor anlar yaşattı. Ekiplerin 1 buçuk saatlik uğraşları neticesinde şahıs ikna edilerek aşağıya indirildi.

F.H., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.