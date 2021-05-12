5 dakikada küle dönen dükkan, ekmek teknesinden etti

Antalya’da 5 dakika boş bırakarak komşusuna gittiği dükkanını döndüğünde küle dönmüş halde gördü. Bilinmeyen sebeple çıkan yangında koltuk döşeme dükkanı kullanılamaz hale geldi. Olay ile ilgili konuşan koltuk döşemecisi Halit Koç, “5 dakika içerisinde bu kadar alev alıp da burası yanamaz. Kasıtlı bu ama şüpheleneceğim kimse yok” dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, Kepez ilçesine bağlı Habibler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan bir koltuk döşeme dükkanında dün sabah saatlerinde meydana geldi. İşlettiği koltuk döşeme dükkanının karşısında bulunan komşusuna giden Halit Koç, 5 dakika sonra döndüğü dükkanını alevler içerisinde gördü. Koç, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken koltuk döşeme dükkanı ve yanında bulunan depo kullanılamaz hale geldi. Yangının dükkanın önünde bulunan koltukların alev alması sonucu meydana geldiği düşünülürken olayın kim veya kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor.

“Kasıtlı bu ama şüpheleneceğim kimse yok”

Yangında küle dönen koltuk döşemecisinin sahibi Halit Koç, “Ben karşı komşunun yanına gitmiştim. Dışarıda 2 tane koltuk vardı, yeni getirmiştik. 5 dakika arkadaşımın yanına gittim. Komşular yangın çıktı diye seslendi. En az 10 bin TL zararım var. Şüphelendiğim biri yok ama çocuklar yapmış olabilir veya bilmiyorum özellikle yakılmış. Başka türlü yanmaz bu. 5 dakika içerisinde bu kadar alev alıp da burası yanamaz. Kasıtlı bu ama şüpheleneceğim kimse yok. Gören duyan varsa Allah rızası için bildirsin” diye konuştu.