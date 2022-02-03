5 ayrı suçtan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari şahıs Nusaybin’de yakalandı

Mardin’de 5 ayrı suçtan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs yakalanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timi ile Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı 9’ncu JASAT timinin birlikte yaptığı operasyonda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" suçlarından olmak üzere toplam 5 suçtan dolayı hakkında yakalama kararı bulunan, ayrıca en son olarak 2014 yılında, Midyat Açık Ceza İnfaz Kurumundan ayrılmış olduğu izinden dönmeyerek 8 yıldır firari olarak aranan M.A.’nın Nusaybin’de olduğu tespit edildiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin istihbari çalışmaları sonucunda M.A.’nın son olarak Abdulkadirpaşa Mahallesindeki kardeşine ait evde olduğunun tespit edilmesi üzerine Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesiyle tespit edilen adreste şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

İki ayrı suç kaydından 8 yıl ve 7 yıl, 6 ay olmak üzere toplamda 15 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.