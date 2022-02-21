banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Emeklilere bayram ikramiyesi için çalışmalar başladı
Emeklilere bayram ikramiyesi için çalışmalar başladı
DAP’ın halka arzına yoğun talep
DAP’ın halka arzına yoğun talep
Aliyev Rusya'ya gidiyor!
Aliyev Rusya'ya gidiyor!
Bekir Pakdemirli de Covid-19’a yakalandı
Bekir Pakdemirli de Covid-19’a yakalandı

5 aydır kayıp olan muhtarın cesedine ulaşıldı

Elazığ’da 5 ay önce kaybolan Kızılay Mahallesi Muhtarı Muhammet Bahçeci’nin cansız bedenine ulaşıldı. Araziye gömülen cesedin ekipler tarafından çıkarıldığı öğrenildi.

Asayiş 21.02.2022, 21:29
5 aydır kayıp olan muhtarın cesedine ulaşıldı

Elazığ’da 5 ay önce kaybolan Kızılay Mahallesi Muhtarı Muhammet Bahçeci’nin cansız bedenine ulaşıldı. Araziye gömülen cesedin ekipler tarafından çıkarıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 18 Ekim 2021 gecesi 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci arkadaşıyla birlikte çocuklarının kaldığı merkeze bağlı Koruyucu köyüne geldi. Burada bir süre kalan Bahçeci, birlikte gittiği arkadaşına ’Beni al’ diye mesaj attıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamadı. Muhtardan haber alamayan ailesi, durumdan şüphelenerek olayı emniyet ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri detaylı çalışma başlattı. Cinayet şüphesi üzerinde duran polis, teknik ve fiziki takip sonucu 13 şüpheliyi tespit eti. Şüpheliler, dün düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin ifade işlemleri sürerken, ekipler Bahçeci’nin cesedinin merkeze bağlı Koruyucu köyündeki araziye gömüldüğünü belirledi. Ceset, yapılan çalışmalar ile çıkartılarak adli muayene ve otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.

Yorumlar (0)
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 25 49
3. Adana Demirspor 26 44
4. Başakşehir 25 43
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Antalyaspor 26 31
14. Göztepe 26 30
15. Kasımpaşa 26 29
16. Galatasaray 26 29
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 41
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Menemen Belediyespor 25 31
14. Gençlerbirliği 25 30
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Osasuna 25 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 24 14