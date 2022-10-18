5 ay önceki hurdacı cinayeti aydınlatıldı, katil zanlısı ’enişte’ çıktı

Gaziantep’te 5 ay önce bıçaklandıktan sonra silahla vurularak öldürülen 23 yaşındaki hurdacı Seyfettin Çabuk’un katil zanlısı ’eniştesi’ çıktı. Yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen maktulün eniştesi "Çocuklarım beni affetsin" dedi.

Olay, 5 Mayıs 2022 günü akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi’nde meydana gelmişti. İddiaya göre, hurdacılık yaptığı öğrenilen ve evde yalnız kalan 23 yaşındaki Seyfettin Çabuk’tan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmuş ve ihbar üzerine 23 yaşındaki gencin bulunduğu eve sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Eve giren ekipler, Çabuk’un bıçaklanarak ve silahla vurularak öldürüldüğünü belirlemişti.

Katil zanlısı ’enişte’ çıktı

Yaşanan olayın ardından katil zanlısını bulmak için yaklaşık 5 aydır çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, vahşi cinayetin katil zanlısı maktulün eniştesi H.T. isimli şahıs olduğunu belirledi. Katil zanlısı, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan katil zanlısı H.T.’nin olayda kullandığı silahı ise asri mezarlığa gömdüğü öğrenildi.

Zırhlı araç ile adliyeye getirildi, "çocuklarım beni affetsin" dedi

Yaklaşık 5 aylık çalışmanın ardından yakalanan katil zanlısı H.T., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından zanlı, zırhlı araç ila adliyeye getirildi. Zanlı yoğun güvenlik tedbirleri arasında savcı karşısına çıkarıldı. H.T.’nin adliyeye götürülmesi esnasında kendisini görüntüleyen gazetecilere "çocuklarım beni affetsin" demesi ise dikkat çekti.