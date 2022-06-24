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4’ü kadın 11 kişi fuhuş operasyonunda gözaltına alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 4’ü kadın toplam 11 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 24.06.2022, 13:39
4’ü kadın 11 kişi fuhuş operasyonunda gözaltına alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 4’ü kadın toplam 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir süredir takip ettikleri şahıslara yönelik fuhuş operasyonu düzenledi. Biri ceza evinde olan şüpheliler E.Y., N.G., S.K., İ.Ç., R.T., M.A., F.K., S.K., B.A.ve E.K. emniyette üç gün gözaltında kaldıktan sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 7 kişide tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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