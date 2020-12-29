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49 suç kaydı olan ve cezaevinden izinli çıkan hırsız 1 ayda 6 soygun yaptı
Aksaray’da hırsızlık ve mala zarar verme olaylarına ait 49 ayrı suç dosyasından girdiği cezaevinden izinli olarak çıkan şüpheli, 1 ay içerisinde 6 hırsızlık olayı gerçekleştirdi. Yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 29.12.2020, 18:52
Aksaray’da hırsızlık ve mala zarar verme olaylarına ait 49 ayrı suç dosyasından girdiği cezaevinden izinli olarak çıkan şüpheli, 1 ay içerisinde 6 hırsızlık olayı gerçekleştirdi. Yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, hırsızlık ve mala zarar verme olaylarından 49 ayrı suç dosyası bulunan Muhammet K. (19) geçtiğimiz ay pandemi nedeniyle cezaevinden izinli olarak salıverildi. 1 aylık süre içerisinde boş durmayan Muhammet K., 3 evden ziynet eşyası, 2 motosiklet hırsızlığı ve bir elektrikli bisiklet çalarak bir vatandaşın ikametine zarar verdi. Hırsızlık olaylarının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası ve diğer delillerden şüphelinin Muhammet K. olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahsın peşine düşen ekipler çok geçmeden ikamete yaptığı operasyonla şahsı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Muhammet K. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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