49 göçmenin bulunduğu minibüs yoldan çıktı: 4 yaralı

Van’ın Tuşba ilçesinde jandarma ekiplerinden kaçarken yoldan çıkan minibüste 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgilere göre olay, Van-Erciş karayolu üzerindeki Çolpan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.İ. idaresindeki 21 HA 2015 plakalı minibüs, içerisindeki 49 düzensiz göçmenle jandarma ekiplerinden kaçarken yoldan çıkarak tarlaya girdi. Kazada 4 düzensiz göçmen yaralanırken, sürücü M.İ. ise bölgeden kaçmaya çalıştı.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, yaralanan 4 kişiyi ambulansla hastaneye sevk ederken, havasızlıktan bitkin düşen diğer göçmenlere ise su verdi. Düzensiz göçmenler emniyete götürülürken, kaçmaya çalışan sürücü M.İ. ise kısa sürede yakalandı.