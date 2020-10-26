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48 yıl cezası bulunan şahıs siber polisine yakalandı
SAMSUN'DA HAKKINDA TOPLAM 48 YIL 5 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI BULUNAN S.B.(37) SİBER POLİSİNİN TAKİBİ SONUCU YAKALANDI.
Asayiş 26.10.2020, 15:37
Samsun’da hakkında toplam 48 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan bir kişi siber polisinin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalarda, Samsun Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından hakkında toplam 48 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunduğu ileri sürülen 37 yaşındaki S.B.’nin adresini tespit etti. Siber polisi S.’yi İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan S.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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