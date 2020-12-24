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48 ayrı suçtan araması vardı, hakim karşısına çıkartıldı
Sivas’ta bir vatandaşı sanal satış sitesi üzerinden dolandıran zanlının 48 ayrı suçtan araması olduğu tespit edildi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Asayiş 24.12.2020, 11:42
Sivas’ta bir vatandaşı sanal satış sitesi üzerinden dolandıran zanlının 48 ayrı suçtan araması olduğu tespit edildi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz gün otomobil satın almak için Malatya’dan Sivas’a gelen K.A. otomobil satın almak istediği kişi tarafından 147 bin 500 TL dolandırıldığı iddiası ile polise başvurdu. A.K. sanal satış sitesi üzerinden gördüğü otomobil için ilk etapta 500 TL kaparo ödediğini ardından ise 147 bin 700 TL’sini dolandırıcıya kaptırdığı iddiasında bulundu. Şikayet üzerine Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle yürütülen çalışma neticesinde zanlının, hakkında 48 ayrı arama kararı bulunan ve hakkında verilmiş 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G. olduğu tespit edildi. B.G.’nin Sivas’ta bulunan ikametine yapılan aramada bulunan 65 bin TL para ve iki adet cep telefonuna el konulurken B.G. polis tarafından gözaltına alındı. B.G. emniyetteki işlemlerinin ardından yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi.
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