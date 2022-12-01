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48 anne ve anne adayına narkotik eğitimi
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 48 anne ve anne adayına narkotik eğitim verildi.
Asayiş 01.12.2022, 15:06
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 48 anne ve anne adayına narkotik eğitim verildi.
“En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde Salar Beldesi Çok Programlı Anadolu Lisesi Okulu toplantı salonunda 48 anne ve anne adaylarına narkotik maddelerin ve etkilerinin tanınması, mücadele yöntemlerinin bilinmesine yönelik seminer verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje ile uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk-ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalığının arttırılması hedeflendiği belirtildi.